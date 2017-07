Nach Angaben eines Polizeisprechers waren am Donnerstag in einem Gewerbepark aus noch unbekannten Gründen bei einem Entsorgungsbetrieb für Gift- und Gefahrstoffe giftige Dämpfe ausgetreten und in die Räume eines nahegelegenen Logistikbetriebs gezogen. In der Folge hätten Firmenangehörige, aber auch Rettungskräfte und Feuerwehrleute über Atembeschwerden und Übelkeit geklagt. Alle kamen ins Krankenhaus. Bei 5 der 41 seien die Beschwerden so stark, dass sie zur Beobachtung in der Klinik bleiben müssten. Lebensgefahr bestehe nicht. Zuvor hatten Medien über den Unfall berichtet.