Gold aus alten Handyplatinen: "Gescheiterter Alchemist" löst Polizeieinsatz aus

Die Vermieterin eines 28-Jährigen hatte die Ermittler am Mittwoch alarmiert, weil sie den Mieter länger nicht gesehen und es vor der Wohnung nach Chemikalien gerochen hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In der Wohnung fanden die Beamten zahlreiche Substanzen, die sich sowohl für die Herstellung von Drogen als auch von Sprengstoff eigneten. Die Wohnung wurde gesichert und Experten des Landeskriminalamts Mainz hinzugezogen.



Auch der 28-Jährige konnte schließlich ausfindig gemacht und befragt werden. Er habe mit den Chemikalien versucht, Gold aus alten Handy- und Computerplatinen herauszulösen - jedoch ohne Erfolg. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von einem «gescheiterten Alchemisten», einem Goldmacher also. Es werde nun ermittelt, ob die Ausstattung in der Wohnung nach Umwelt- und Abfallrecht genehmigungspflichtig war. Von den Substanzen selbst sei aber keine Gefahr ausgegangen.