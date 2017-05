Größter Käse-Test: Experten testen 500 Produkte in Trier

Experten der DLG bewerten Käse. Foto: Britta Pedersen/Archiv Foto: dpa

(Trier (dpa/lrs)) Beim größten Käse-Test Deutschlands werden von heute an in Trier rund 500 Produkte geprüft und bewertet. Etwa 160 Experten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) nehmen dabei nicht nur Gouda, Edamer &Co unter die Qualitätslupe.