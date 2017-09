Großeinsatz im Hunsrück-Dorf Stipshausen: Mann hält Akku für Bombe

Ein Mann hatte am Donnerstagnachmittag in seinem Gartenschuppen den Kasten gefunden und ihn fälschlicherweise für eine Bombe gehalten, wie die Polizei am Freitag in Idar-Oberstein mitteilte.



Er alarmierte die Beamten. Diese sperrten den Fundort in der Gemeinde Stipshausen weiträumig ab und riefen den Kampfmittelräumdienst. Dessen Experten untersuchten den Fund und gaben Entwarnung. Bei dem rechteckigen Kasten, der laut Beschreibung der Polizei eine wachsartige Papierabdeckung und einen Anschluss für sechs bis acht Kabel habe, handele es sich um den Akkupack einer Baustellenlampe.



Der vermeintliche Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg konnte damit ganz einfach entsorgt werden.