Großeinsatz in Cochem: Mann läuft schreiend auf Dach herum

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv Foto: dpa

(Cochem (dpa/lrs)) Ein Mann auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in Cochem an der Mosel hat einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann laufe seit den frühen Morgenstunden auf dem Dach herum und schreie, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.