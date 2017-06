Großübung in Koblenz: Sicherheitsbehörden proben Terroranschlag

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste üben für den Ernstfall. Foto: Patrick Seeger/Archiv Foto: dpa

(Koblenz) Ein Sattelzug fährt in einen vollen Biergarten und der Fahrer bedroht auch noch in einem Nachbargebäude Menschen mit einer Schusswaffe: Dies ist Teil einer Übung von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten in Koblenz.