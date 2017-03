Hahn-Sommerflugplan bietet 53 Ziele

Eine Maschine der Airline Wizz-Air startet auf dem Flughafen Frankfurt/Hahn. Foto: Thomas Frey/Archiv Foto: dpa

(Hahn (dpa)) Unter 53 Zielen können Passagiere am Flughafen Hahn im Sommerflugplan wählen. Er startet mit der Sommerzeit an diesem Sonntag. Vor einem Jahr waren es noch drei Ziele weniger, wie der Hunsrück-Airport am Freitag mitteilte.