Hahn-Verkauf: Lewentz kritisiert Klöckner

Dies sei ein großer strategischer Fehler. Die CDU hatte diese Woche im Landtag gegen den Verkauf des Hunsrückflughafens an die chinesische HNA-Gruppe gestimmt. Klöckners Politikverständnis sei das Nein-Sagen, meinet Lewentz, der nur in einem Nebensatz auf eigene Fehler im ersten Verkaufsverfahren einging. Diese habe er bereits oft genug eingeräumt, so Parteivorsitzende und rheinland-pfälzische Innenminister.



Klöckner konterte via Twitter: "Stimmt, zu windigen Geschäften, die Steuergelder in Millionenhöhe versenken, sagen meine CDU und ich Nein." Auch die SPD-Generalsekretärin Katarina Barley fuhr scharfe verbale Geschütze gegen Klöckner auf. Die CDU-Landesvorsitzende hänge ihr Fähnlein nur nach dem Wind und habe von Haltung keine Ahnung, sagte Barley.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer appellierte mit Blick auf die Bundestagswahl im September an das Selbstbewusstsein der Sozialdemokraten. Die SPD habe in der jetzigen großen Koalition den Ton angegeben. "Das nächste Mal machen wir das ohne Union als führende Partei", sagte Dreyer.



Am Mittag stellt die Landes-SPD die Liste für die Bundestagswahl auf. Derzeit kommen zehn SPD-Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz. Neun zogen über die Liste ein, darunter Katarina Barley. Nur Gustav Herzog aus Kaiserslautern holte das Direktmandat. Barley ist für Listenplatz drei vorgesehen, ihr Wiedereinzugliedern in den Bundestag gilt damit als sicher.







SPD Rheinland-Pfalz wählt Landesliste zur Bundestagswahl



Die rheinland-pfälzische SPD wählt auf ihrem Parteitag heute in Lahnstein die Landesliste zur Bundestagswahl und stimmt sich auf den Wahlkampf ein. Ziel sei es, im Herbst mehr als die derzeit zehn Abgeordneten nach Berlin zu schicken, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. «Wir haben den Anspruch und die Ambition und die Hoffnung, dass wir diesmal den ein oder anderen zusätzlich bekommen.»



Dreyer versicherte, die SPD stehe geschlossen hinter ihrem Spitzenkandidat Martin Schulz. Das unterscheide ihre Partei «in großem Maße» von der CDU, in der sich Teile vom Programm und der Meinung der Spitzenkandidatin Angela Merkel absetzten. «Ich erinnere mich nicht daran, dass die CDU jemals in so einem Zustand in einen Wahlkampf gegangen ist.» Die SPD gehe «mit Lust und Laune» hinein.

Spitzenkandidatin des Landesverbands will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles werden. Auf dem zweiten Platz stellt sich Gustav Herzog zur Wahl, auf dem dritten Generalsekretärin Katarina Barley.