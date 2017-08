Hahn schöpft Hoffnung mit neuen Frachtkunden

(dpa/lrs) — Zwei Wochen nach dem endgültigen Verkaufsabschluss für den Flughafen Hahn gibt es erste Erfolge auf dem langen Weg zu einer dauerhaften Sicherung des Flugbetriebs im Hunsrück. Die Flughafengesellschaft FFHG hat neue Frachtkunden gewonnen und wird künftig auch mehr Flüge von bestehenden Kunden abwickeln, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag im rheinland-pfälzischen Landtag mitteilte.



Neukunden sind nach Angaben von Lewentz die Firmen Air Bridge Cargo und Suparna Airlines. Bei Suparna handelt es sich um die ehemalige Firma Yangtze River Express, die 2015 vom Flughafen Hahn nach München abgewandert war. Suparna ist eine Tochterfirma der chinesischen HNA, die die bisherigen rheinland-pfälzischen FFHG-Anteile von 82,5 Prozent für 15,1 Millionen Euro übernommen hat.



„Das sind gute Nachrichten vom Hahn“, sagte Lewentz. „Sie stärken das Vertrauen in die Expertise der HNA und die Zuversicht, dass der Hahn einen guten Käufer gefunden hat.“ Der neue Mehrheitsgesellschafter müsse sich den Herausforderungen der Branche stellen, „aber der Hahn hat eine Zukunftsperspektive, davon sind wir überzeugt.“ Unerheblich ist nach den Worten des Ministers, dass 17,5 Prozent der Anteile weiter bei Hessen liegen. Lewentz sagte, er freue sich, dass die Privatisierung gelungen sei — „und das gegen den erheblichen Widerstand der CDU“.



Der CDU-Abgeordnete Alexander Licht zeigte sich jedoch skeptisch. Das Land habe einen Vertrag geschlossen, in dem zusätzliche Absicherungen nötig gewesen wären. „Wir haben es hier mit einer Enkelfirma zu tun, da haftet nicht der Gesamtkonzern“, sagte Licht über die HNA Airport Group. Der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Jan Bollinger, kritisierte, dass das Land den Flughafen in den kommenden sieben Jahren mit mindestens 51,8 Millionen Euro weiter unterstütze.



In der Aktuellen Debatte des Landtags fragten die Abgeordneten am Donnerstag auch nach Konsequenz aus dem Fipronil-Skandal bei Eiern. Der illegale Einsatz des Insektizids Fipronil sei ein Skandal mit einer weit größeren Dimension als bislang vermutet, sagte Ernährungsministerin Ulrike Höfken (Grüne): „Das ganze System ist anfällig, es hat nicht funktioniert.“



Die Zahl der Legehennen in Rheinland-Pfalz stieg nach Angaben der Ministerin in den vergangenen sechs Jahren von 750 000 (2010) auf eine Million (2016). Mittel- und langfristig müsse die regionale Vermarktung gestärkt werden, sagte Höfken. Nach Bekanntwerden des Skandals seien 77 Legehennenhalter in Rheinland-Pfalz überprüft worden, alle ohne Beanstandung. Erforderlich sei auch eine bessere Überwachung des Einsatzes von Schädlingsbekämpfungsmitteln in der Tierhaltung.



Die Behörden gehen davon aus, dass 10,7 Millionen möglicherweise mit Fipronil belastete Eier aus den Niederlanden nach Deutschland geliefert wurden. Dabei gelangten auch mindestens 251 000 Eier oder Eierprodukte nach Rheinland-Pfalz.



In einer Fragestunde zu Beginn der Sitzung musste Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) Auskunft geben zur Ferienbetreuung von Schülern. Die Zahl der einzelnen Maßnahmen sei von 189 im vergangenen Jahr auf mehr als 600 in diesem gestiegen, sagte die Ministerin. Davon waren rund 400 Angebote in den Sommerferien, etwas gemeinsames Basteln, Spielen und Sport. Das Land erhöhte die Haushaltsmittel für die Ferienbetreuung von 300 000 Euro im vergangenen auf 750 000 Euro in diesem Jahr. Für 2018 sind eine Million Euro vorgesehen. „Jedem Kind soll ein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt werden, wenn er benötigt wird“, sagte Hubig.