Als sie ihre 27-jährige Gegnerin am Donnerstagnachmittag schlagen wollte, griff deren Mutter in den Streit ein. Diese wusste sich den Angaben zufolge nicht anders zu helfen, als der 30-Jährigen in die Hand zu beißen und musste dafür einige Schläge einstecken. Alle drei Frauen wurden leicht verletzt. Die Auseinandersetzung hänge nicht mit dem Ausgang der Gerichtsverhandlung zusammen, sagte ein Polizeisprecher. Der Grund sei wahrscheinlich privater Natur.