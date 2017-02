Handwerker bekommen fünf Jahre nach Nürburgring-Pleite Geld

Finanzministerin Doris Ahnen. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Erst fast fünf Jahre nach der Pleite am Nürburgring haben 80 dort einst beschäftigte Handwerker und andere Gläubiger Geld bekommen. Das Land Rheinland-Pfalz überwies ihnen am 23. Januar insgesamt fast 1,7 Millionen Euro, wie Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) in einer Landtagsdrucksache mitteilte. Darüber berichtete am Mittwoch die Zeitung «Rheinpfalz».