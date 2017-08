Herxheimer Gemeinderat diskutiert über «Hitler-Glocke»

Im Glockenturm der Kirche St. Jakob hängt eine Bronzeglocke mit Hakenkreuz. Foto: Uwe Anspach/Archiv Foto: dpa

(Herxheim am Berg (dpa/lrs)) Der Gemeinderat in Herxheim am Berg befasst sich heute (ab 19.00) mit der umstrittenen «Hitler-Glocke». Die 240 Kilogramm schwere Glocke ist mit einem Hakenkreuz und der Aufschrift «Alles fuer's Vaterland Adolf Hitler» versehen. Sie hängt im Kirchturm, gehört aber der Gemeinde.