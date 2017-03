Herzogin Kate wird Luxemburg besuchen

Der britische Prinz William und Herzogin Kate. Foto: Victoria Jones/Archiv Foto: dpa

(London (dpa)) Die britische Herzogin Kate (35) wird am 11. Mai in Luxemburg an den Gedenkfeierlichkeiten zum Londoner Vertrag von 1867 teilnehmen. Das sagte eine Sprecherin des Kensington-Palastes am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Vertrag bestätigt Luxemburgs Unabhängigkeit und Neutralität.