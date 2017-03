die Erwerber unserer Anteile werden soll, die aber in den Verhandlungen bis dato keine Rolle gespielt hatte», erklärte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. «Wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben.» Die ADC GmbH müsse nun die offenen Fragen beantworten. «Über die weitere Dauer des Verfahrens kann ich daher derzeit nichts sagen.»

Der Airport gehörte bisher zu 82,5 Prozent Rheinland-Pfalz und zu 17,5 Prozent Hessen. Hessen hatte die Unterzeichnung des Kaufvertrags am Mittwoch verschoben, Rheinland-Pfalz unterzeichnete mit der chinesischen HNA Airport Group den Verkauf seiner Anteile.