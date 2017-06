Hitzewelle: In Trier war es Montag am wärmsten

(Trier/Offenbach) Die höchste Temperatur am Montag ist mit 33,9 Grad in Trier gemessen worden, wie am Abend der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.