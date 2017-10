Höhepunkt des Reformationsjubiläums: Gottesdienst in Speyer

Insgesamt 580 Menschen habe sich zu der Feierstunde in der barocken Dreifaltigkeitskirche angemeldet, die nach rund zweijähriger Innensanierung kürzlich wiedereröffnet worden war.

Die Predigt hält der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad. Beim anschließenden Festakt in der Kirche sprechen die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Landtagspräsident Hendrik Hering, Festredner ist der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (alle SPD). Auch in Worms wird daran erinnert, dass Reformator Martin Luther vor 500 Jahren seine 95 Thesen an die Kirchentür von Wittenberg geschlagen haben soll.

Speyer und Worms sind die Orte im Land, die besonders eng mit der Reformationsgeschichte verbunden sind. 1521 hatte sich Luther auf dem Reichstag in Worms geweigert, seine Schriften zu widerrufen. Beim Speyerer Reichstag von 1529 weigerten sich mehrere Fürsten, auf die zuvor von Kaiser Karl V. zugestandene Wahlfreiheit in Glaubensdingen zu verzichten. Damit gaben sie den Anstoß zum Protestantismus.



