Hund springt auf Suche nach krankem Herrchen in Regionalzug

(Winden/Bad Bergzabern (dpa/lrs)) Möglicherweise auf der Suche nach seinem kranken Herrchen ist ein Hund in Rheinland-Pfalz allein mit der Bahn von Bad Bergzabern in das benachbarte Winden gefahren. Der Mischling war nach Angaben der Polizei vom Montag in der Nacht ausgebüxt und am frühen Morgen in den ersten Regionalzug gesprungen.