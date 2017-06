Hunsrück: Mann rettet sich aus brennendem Haus und wird verletzt

Das Feuer in dem Ort sei in der Nacht zum Sonntag im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen, teilte die Polizei Trier mit. Der allein in dem Einfamilienhaus lebende Mann konnte sich zwar selbstständig ins Freie retten, zog sich allerdings Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung zu.



Er wurde zur Behandlung in eine Spezialklinik gebracht, ist aber den Angaben zufolge außer Lebensgefahr. Weil das Haus einsturzgefährdet ist, konnte die Brandursache zunächst nicht ermittelt werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt.