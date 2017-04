Immer mehr Grenzgänger arbeiten in Luxemburg

Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel. Foto: Julien Warnand/Archiv Foto: dpa

(Luxemburg (dpa/lrs)) Die Zahl der in Luxemburg arbeitenden Grenzgänger aus Deutschland, Frankreich und Belgien ist weiter stark gestiegen. Im vergangenen Jahr kamen 181.000 Berufspendler täglich zum Arbeiten nach Luxemburg, sagte Regierungschef Xavier Bettel am Dienstag in einer Rede zur Lage der Nation vor dem Parlament des Großherzogtums. Das waren 19 Prozent mehr als im Jahr 2010 (152.000).