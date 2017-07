In Rheinland-Pfalz und im Saarland drohen Unwetter

Der Sonntag startet demnach wechselnd bis stark bewölkt, die Niederschläge lassen am Vormittag nach. Es dürfte auflockern und weitgehend trocken bleiben. In der zweiten Tageshälfte sind laut DWD aber insbesondere im Westerwald einzelne Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen dürften zwischen 21 und 25 Grad liegen, wobei die höchsten Werten in der Vorderpfalz erwartet werden.

Am Montag bleibt es laut DWD bedeckt und im Laufe des Tages drohen erneut Schauer: «Die Regenfälle können ergiebig ausfallen», schreiben die Meteorologen. Auch am Dienstag soll es bedeckt sein, wobei der Dauerregen in Teilen des Landes weiterhin anhalten soll. Die Temperatur liegen demnach bei 20 bis 23 Grad, in höheren Lagen bei 18 Grad. In der Nacht zum Mittwoch dürften die Schauer allmählich nachlassen. Die Luft kühlt auf in der Nacht auf 14 bis 10 Grad ab.