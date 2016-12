Innenminister: Videoüberwachung in Rheinland-Pfalz ausbauen

Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz (SPD), sitzt auf dem Podium. Foto: Uwe Anspach/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Nach dem Anschlag in Berlin mit zwölf Toten will die rheinland-pfälzische Landesregierung verstärkt Videokameras bei großen Anlässen einsetzen. Dossier zum Thema: Anschlag in Berlin