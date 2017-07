Jeder fünfte Saarländer will Unabhängigkeit von Deutschland

22 Prozent der Befragten sind für ein eigenständiges Saarland, wie eine am Montag veröffentlichte Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der «Bild»-Zeitung ergab. Damit kamen die Saarländer gemeinsam mit den Thüringern auf den zweiten Platz.



Unter den Bayern wünschen sich sogar 32 Prozent der Befragten staatliche Eigenständigkeit. In Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern waren es jeweils 21 Prozent der Befragten.



Dagegen sehnt sich in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Niedersachsen nicht einmal jeder zwölfte Bürger (jeweils acht Prozent) nach einer Abspaltung von Deutschland.