Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag berichtete, alarmierte ein aufgeschreckter Nachbar die Behörde, nachdem mehrere Schüsse aus einem Haus zu hören waren.



Der Zeuge habe am Montagnachmittag beobachtet, wie ein junger Mann in einer Wohnung augenscheinlich eine Waffe abfeuerte. Da es ansonsten keine Informationen gab und nicht klar war, ob es sich um eine scharfe Schusswaffe handelt, betrat das bewaffnete SEK die Wohnung. Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, hatte der 14 Jahre alte Junge im Beisein seines vier Jahre älteren Bruders mit der Softairpistole mehrere Schüsse in der Wohnung abgegeben. Die Waffe wurde ausgehändigt und sichergestellt.