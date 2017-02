Junger Mann im saarländischen Fischbach getötet - Verdächtiger festgenommen

(dpa/lrs) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 23-Jährigen in Fischbach im Saarland hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 21 Jahre alte Mann habe in einer ersten Vernehmung ein Teilgeständnis abgelegt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag in Saarbrücken. Details wollte er nicht nennen. Der Mann soll mit einem Stichwerkzeug auf den 23-Jährigen eingestochen haben. Die Hintergründe zu der Tat waren zunächst unklar.



Der 21-Jährige war mit blutverschmierter Kleidung in einer Bäckerei erschienen. Die Beamten fanden den Toten in einer nahen Wohnung. Nach ersten Ermittlungen kannten sich beide Männer flüchtig. Der Tatverdächtige sei psychisch auffällig. Wie der 23-Jährige zu Tode kam, soll eine Obduktion klären.