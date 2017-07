Kabinett beschließt strengere Regeln für Windräder

(Mainz (dpa/lrs)) Der Bau von Windrädern in Rheinland-Pfalz unterliegt bald mehr Auflagen. Das Ampel-Kabinett beschloss am Dienstag in Mainz ein geändertes Landesentwicklungsprogramm.