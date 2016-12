Kabinett gibt grünes Licht für andere Fußgängerampeln

Damit können mit dieser die Richtlinien für Lichtsignalanlagen ergänzt werden. Im Einzelfall könne innerorts ein dem Fußgänger vergleichbares Sinnbild verwendet werden, sofern es in seiner Aussage dem des Fußgängers aus den Richtlinien voll entspreche, teilte das Ministerium mit.



Guildo und die Mariensäule: Was Mainz (mit seiner Ampel) kann, kann Trier schon lange! (Fotostrecke)



Die Kommunen tragen aber die rechtliche Verantwortung. Seit November begleitet mitten in Mainz die erste bundesweite Mainzelmännchen-Ampel die Fußgänger über eine Straße.

Die Regierungsmitglieder sprachen am Rande auch den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt an, bei dem zwölf Menschen getötet und rund 50 Menschen verletzt worden waren. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, dass mehr Polizisten für die Sicherheit von Weihnachtsmärkten im Land sorgen sollen.

Das Kabinett ließ die Sitzung nach Sprecher-Angaben mit einem Grillen im Mainzer Gästehaus der Landesregierung ausklingen - teilweise auf der Terrasse. Dabei gab es Bratwürste und Glühwein.