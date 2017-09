Karl-Marx-Haus schließt bis Mai wegen Umbau

Anlässlich des 200. Geburtstages des Gesellschaftstheoretikers werde die neukonzipierte Dauerausstellung am 5. Mai 2018 wiedereröffnet, teilte die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) am Montag mit. Vorher gebe es noch einen Marx Poetry Slam und eine Diskussionsrunde zum 150. Jubiläum des Werkes «Das Kapital». Von Oktober bis April bietet die FES ein Interimsprogramm im Verwaltungsgebäude des Museums an. Es gebe Buchpräsentationen mit Marx-Bezug und einen Lektürekurs zum 170. Jahrestag des Kommunistischen Manifests im Februar und März.