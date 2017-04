Katwarn-Probealarm: Hunderttausende Meldungen abgesetzt

Die Notfall-App "KATWARN" auf einem iPhone 6. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Hunderttausende Menschen in Rheinland-Pfalz sind am Montag zu Testzwecken vom Katastrophen-Warnsystem Katwarn alarmiert worden. Insgesamt seien am Vormittag rund 390 000 Meldungen abgesetzt worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz.