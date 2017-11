Kein verkaufsoffener Sonntag an Heiligabend

Menschen drängen sich durch die Stadtgalerie. Foto: Peter Steffen/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) In diesem Jahr bleiben die meisten Läden in Rheinland-Pfalz an Heiligabend geschlossen. Ein verkaufsoffener Sonntag sei am 24. Dezember 2017, der auf den vierten Adventssonntag fällt, ausgeschlossen, sagte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Arbeitsministerium am Montag. Die Adventstage stünden unter einem besonderen arbeitsrechtlichen Schutz.