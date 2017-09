«Es war eine sehr knappe Entscheidung», sagte Ernst Büscher, Sprecher des Deutschen Weininstituts, das die Kür organisiert. Die 13 Kandidatinnen mussten beim Vorentscheid zum Beispiel ihr Wissen rund um den Wein unter Beweis stellen. Die jungen Frauen waren alle schon Weinköniginnen der 13 Anbaugebiete in Deutschland.

Die Deutsche Weinkönigin repräsentiert den Wein aus Deutschland im In- und Ausland. Endesfelder hat unter anderem in einem kanadischen Eishockey-Trikot für Wein geworben, fuhr in Tokio mit der überfüllten U-Bahn und hat Argentinier getroffen, die ihr den Wein gleich direkt abkaufen wollten.

Die Finalistinnen sind: Silena Werner aus Franken, Charlotte Freiberger von der Hessischen Bergstraße, Katharina Staab von der Nahe, Anastasia Kronauer aus der Pfalz, Laura Lahm aus Rheinhessen und Friederike Wachtel aus Sachsen.