Keine Klagen wegen Mietpreisbremse in Trier

Wohnhäuser reihen sich in Mainz aneinander. Foto: Andreas Arnold Foto: dpa

(Mainz/Trier (dpa/lrs)) Anderthalb Jahre nach Einführung der Mietpreisbremse in ausgewählten Städten in Rheinland-Pfalz sind weder beim Amtsgericht Trier noch beim Amtsgericht in Mainz Klagen deswegen eingegangen. Das ergab eine Abfrage der Deutschen Presse-Agentur.