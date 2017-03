Die Beamten entdeckten den jungen Mann aus Frankenthal bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch. Der 18-Jährige habe bei einem Wechselbezug für Matratzen den Reißverschluss aufgemacht und sei einfach in die Matratze gekrabbelt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Gericht hatte gegen ihn einen Arrest verhängt. Als er nicht in der Jugendhaftanstalt erschien, schickte das Gericht eine Streife zu ihm.