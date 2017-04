Keine Spur von Tätern nach Geldautomaten-Sprengung in Üxheim

In der Volksbank-Filiale in Üxheim (Kreis Vulkaneifel) haben unbekannte Täter den Geldautomaten gesprengt und ausgeräumt. Foto: Mario Hübner

(Üxheim/Bad Kreuznach (dpa/lrs)) Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten in der Eifel und an der Nahe fehlt von den Tätern weiter jede Spur. «Es gibt keine neuen Erkenntnisse», sagte der Sprecher der Kriminalinspektion Wittlich am Mittwoch zu dem Raub in Üxheim (Kreis Vulkaneifel).