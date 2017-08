Kestener Weinkönig: «Ich kann den Job genauso gut wie Frauen» - Bilanz nach einem Jahr

» Männliche Kronenträger könnten zudem eine Bereicherung sein. «Ich kann auch mit den Weinköniginnen tanzen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Jurastudent ist seit einem Jahr als römischer Weingott «Bacchus» für den 350-Einwohner-Ort unterwegs - und sagt nach der Hälfte seiner Amtszeit: «Ich würde es wieder machen.»

Es sei ein Jahr gewesen «voller Erlebnisse, voller Eindrücke und es hat mich einfach umgehauen». Viele Menschen habe er kennengelernt und viel über Wein gelernt: «Anfangs hatte ich so gut wie keine Ahnung.» Aus seinem neuen Weinglas, in das zwei Liter passen, hat er schon viele Tropfen verkostet. «Mein Geschmack hat sich schon geweitet. Aber ich mag trotzdem (die Rebsorte) Bacchus immer noch am liebsten», sagt er in römischen Gewand mit Lorbeerkranz. Im Schnitt zehn Stunden die Woche sei er im Auftrag des Weines unterwegs - und an der Mosel derzeit der einzige Weinkönig.

Seit fast einem Jahr ist Finke-Bieger zudem Weinkönig von St. Pauli in Hamburg: Dragqueen Olivia Jones hatte ihn ernannt. «Es soll ein Zeichen für Gleichberechtigung sein», sagt Finke-Bieger, der im Februar seinen langjährigen Freund geheiratet hat.