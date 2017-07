Kind im Auto eingeschlossen: Polizei schlägt Scheibe ein

(Worms (dpa/lrs)) Ein Kleinkind hat sich am Samstag in Worms selbst in einem Auto eingeschlossen. Die Polizei musste nach eigenen Angaben eine Seitenscheibe des Wagens einschlagen, um es zu befreien.