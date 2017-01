Klausurtagung in Perl: CDU steckt Kurs für Bundestagswahlkampf ab - Geschenk für Merkel

Dabei könnte es um mögliche weitere Konsequenzen aus dem islamistischen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember gehen. In wenigen Tagen wollen die beteiligten Sicherheitsbehörden einen Bericht über die Abläufe im Zusammenhang mit dem Anschlag vorlegen.Der Attentäter Anis Amri, ein 24 Jahre alter Tunesier, war den Behörden seit längerem als islamistischer Gefährder bekannt - ihm wurde jederzeit ein Anschlag zugetraut. Dennoch konnte er untertauchen. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte Fehler der Behörden im Umgang mit Amri eingeräumt. Obwohl Amris Asylantrag abgelehnt worden war, konnte er nicht abgeschoben werden, weil Papiere aus seiner Heimat fehlten.

Maas und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatten bereits härtere Maßnahmen gegen ausreisepflichtige Gefährder angekündigt. Vorgesehen ist auch, elektronische Fußfesseln zu deren Überwachung einzusetzen. Offen war zunächst, ob die CDU-Spitze nochmals weitergehende Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheit präsentiert. Unklar war auch, ob eine Kompromisslinie im Streit mit der CSU und deren Chef Horst Seehofer über die von ihm geforderte Obergrenze von 200 000 neuen Flüchtlingen pro Jahr deutlich wird.



CDU-Fraktionschef Volker Kauder forderte soeben bei Klausur seiner Partei im saarländischen Perl härter gegen Hasskommentare im Netz vorzugehen. Wer etwa über Facebook beleidigt werde, müsse wie im realen Leben die Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen, sagte Kauder. Er forderte, dass die sozialen Netzwerke einen festen Ansprechpartner für solche Beschwerden haben müssen und innerhalb von 24 Stunden reagieren sollen. Bei Verstößen müssten die Netzwerke empfindliche Geldbußen zahlen. (wie)



Kanzlerin erhält Geschenk von Asylbewerber - Postbotin Klöckner

Als persönliche Postbotin hat die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Geschenk eines Flüchtlings überbracht. Klöckner überreichte Merkel die Skulptur des iranischen Asylbewerbers am Samstagvormittag am Rande der CDU-Klausur im saarländischen Perl. Klöckner hatte das Geschenk vergangene Woche bei dem Hobbykünstler in Naunheim im Kreis Mayen-Koblenz abgeholt.



Der Iraner wollte die Skulptur eigentlich schon im Dezember mit der Post an das Berliner Kanzleramt schicken. Das Paket löste jedoch einen Polizeieinsatz mit neun Beamten samt Sprengstoffhund einer Postagentur in Naunheim aus, weil eine Mitarbeiterin misstrauisch geworden war.



Der Asylbewerber will sich mit dem Geschenk bei Merkel für deren Hilfsbereitschaft bedanken. Die hölzerne Skulptur zeigt Hände, die einander reichen, sowie die Flagge von Deutschland und die frühere Flagge von Syrien, die von Rebellen und Opposition verwendet wird. Darüber steht: «Gut Gefühl».