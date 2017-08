Kleinkind im Auto eingesperrt: Vater aus Kaiserslautern schlägt Scheibe ein

(Kaiserslautern) Um seinen 14 Monate alten Sohn zu befreien, hat ein Mann laut Polizei am Freitag in Kaiserslautern die Scheibe seines Autos eingeschlagen. Er hatte das Kind in den Wagen gesetzt und die Tür zugemacht.