Kleinste Grundschule in Klotten an der Mosel wird geschlossen

Das Bildungsministerium teilte am Donnerstag mit, dass bei der Überprüfung zusammen mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) «ein dringendes öffentliches Interesse an der Aufhebung der Schule» festgestellt worden sei. Zuerst hatte die «Rhein-Zeitung» über die Schließung der Schule im Kreis Cochem-Zell berichtet.

«Die Schülerzahlen haben sich dramatisch verändert», sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Noch im Schuljahr 2010/11 gab es 33 Schüler in Klotten. Etliche Kinder im Grundschulalter besuchen inzwischen die Schule in Cochem. In Klotten seien nicht einmal mehr die Voraussetzungen für eine Lerngruppe gegeben, sagte die Sprecherin.

Bestehen bleibt aber die Grundschule in Wernersberg (Kreis Südliche Weinstraße). Hier habe der Träger schon früh ein Konzept zur Weiterführung eingereicht, erklärte das Ministerium. Die nächstgelegene Schule in Annweiler habe die Schüler in Wernersberg nicht aufnehmen können. Zudem werde die Schule künftig wieder mit drei Klassen geführt, so dass die Voraussetzung für eine Weiterführung gegeben sei.