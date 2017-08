Kneipenprügelei mit Würsten: Mann in Frankenthal leicht verletzt

(Maxdorf/Frankenthal (dpa/lrs)) Ein 59-jähriger Mann hat in einer Kneipe in Maxdorf seinen Kontrahenten mit einer Packung Würste geschlagen. Der 20-Jährige sei dabei leicht verletzt worden, berichtete die Polizei in Frankenthal.