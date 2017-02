Knödelkochen: Feuerwehr rettet Mann aus Wohnung in Landau

(Landau-Godramstein (dpa/lrs)) Unsachgemäßes Knödelkochen ist einem 54-jährigen Mann in Landau-Godramstein fast zum tödlichen Verhängnis geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, drang am Sonntagmorgen aus der Wohnung des Mannes in einem Mehrfamilienhaus starker Rauch.