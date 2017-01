Koalition prüft Einsatz von Bodycams in Rheinland-Pfalz

Einsatz von Bodycams werden geprüft. Foto: Bernd Weißbrod/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die rot-gelb-grüne Koalition in Rheinland-Pfalz zeigt sich grundsätzlich offen für eine landesweite Einführung von Bodycams, also kleinen Kameras an der Uniform von Polizisten. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.