Koalition will Polizeigesetz von Rheinland-Pfalz ändern: Mehr Aufzeichnung und Überwachung

Künftig sollen so Ansammlungen mit mehr als 500 Menschen erfasst werden können, heißt es in einem Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen von SPD, FDP und Grünen. Die Dateien müssten allerdings sofort wieder gelöscht werden. Erläutern wollen die Fraktionen ihre Änderungsvorschläge heute in Mainz. In der kommende Woche soll der Gesetzentwurf dem Landtag vorgelegt werden.

Zu den Änderungsvorschlägen gehört auch der Einsatz von Geräten, die Kennzeichen lesen können. Bei bestimmten Anlässen wie einer Terrorlage oder nach einem Banküberfall können derzeit Autokennzeichen von Polizisten erfasst werden. Künftig sollen dies Geräte übernehmen. Ein weiterer Punkt bezieht sich auf kleine Kameras an Polizeiuniformen (Bodycams). Diese seien geeignet, sowohl Beamte vor Angriffen zu schützen als auch Opfer von Polizeigewalt. Die aufgenommenen Videos sollen 30 Tage gespeichert werden.