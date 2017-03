Kokain, ein Messer und Führerschein-Wirrwarr: Autobahnpolizei stoppt zwei Männer auf A 61

Bei der Kontrolle eines französischen Autos hat die Polizei festgestellt, dass der 28-jährige albanische Fahrer mit Wohnsitz in Frankreich deutlich unter dem Einfluss von Kokain stand. Die Drogen hatte er sich kurz zuvor bei einem Dealer in Belgien beschafft.



Auf die Frage nach der Fahrerlaubnis konnte er nur eine Verlustbescheinigung über einen griechischen Führerschein vorlegen. Ermittlungen bei den französischen Behörden ergaben jedoch, dass der Albaner gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.



In dem Renault, der wiederum einem 54-jährigen Italiener gehörte, fanden die Beamten ein verbotenes Einhandmesser und Fahrzeugteile, über die weder der 28-Jährige und noch sein 21-jähriger albanischer Beifahrer Auskunft geben wollten.



Den Vorschlag des 21-Jährigen, dass er jetzt statt seines fahruntüchtigen Freundes das Steuer übernimmt, konnten die Autobahnpolizisten auch nicht folgen, weil der Mann ebenfalls deutlich unter dem Einfluss von Kokain stand.



Beiden Albanern wurde eine Blutprobe entnommen. Dazu kamen Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss. Ob die beiden rechtmäßig im Besitz der aufgefundenen Fahrzeugteile waren, muss noch geklärt werden.