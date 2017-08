Kommunen in Rheinland-Pfalz von Kassenkrediten belastet

Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz stöhnen unter einer hohen Ausgabenlast und profitieren kaum von der guten Wirtschaftslage. Um über die Runden zu kommen, greifen sie massiv zu Kassenkrediten, wie die Bertelsmann-Stiftung in ihrem Kommunalen Finanzreport am Mittwoch kritisch anmerkt. Das Finanzministerium in Mainz erklärte dazu, insgesamt habe sich die finanzielle Situation der Kommunen in den vergangenen Jahren erheblich verbessert.

«Unter den bundesweiten Top Ten der Kommunen mit den höchsten Kassenkrediten finden sich sechs aus Rheinland-Pfalz», erklärte die Stiftung. Diese sind nach zuletzt verfügbaren Daten von 2015 Pirmasens, Kaiserslautern, Zweibrücken, der Landkreis Kusel, der Donnersbergkreis und Trier. Die vier weiteren Städte mit den höchsten Kassenkrediten pro Kopf liegen in Nordrhein-Westfalen.

Kassen- oder Liquiditätskredite sind nach der Gemeindeordnung nur als kurzfristiges Überbrückungsmittel zum Ausgleich von Engpässen vorgesehen. Der Landesrechnungshof hat kritisiert, dass Liquiditätskredite von den Städten rechtswidrig für laufende Ausgaben verwendet würden. Der Städtetag Rheinland-Pfalz räumt ein, dass der Kassenkredit kein Mittel sein soll, um auf Dauer Ausgaben zu finanzieren. Aber solange es keine hinreichende Finanzierung der Kommunen gebe, bleibe ihnen oft nichts anderes übrig, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Kassenkredite zur Liquiditätssicherung würden mehr und mehr zur Normalität, sagte der Vizepräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Ralph Spiegler, in Mainz. Das sei fast schon «ein Notstand». Die Frage sei: «Lässt man Kommunen gegen die Wand laufen oder ist man bereit, auf Landes- und Bundesebene beispielsweise über einen Altschuldenfonds sich des Problems anzunehmen?»

In der Summe der vergangenen zehn Jahre häuften die Kommunen in Rheinland-Pfalz nach Erhebungen von Bertelsmann ein Defizit von mehr als drei Milliarden Euro an. Nur im Jahr 2015 waren die Einnahmen höher als die Ausgaben. Damit gehöre Rheinland-Pfalz zusammen mit Schleswig-Holstein und dem Saarland zu den drei Bundesländern, «denen selbst in sehr guten wirtschaftlichen Zeiten keine Stabilisierung gelingt», kritisierten die Autoren der Studie.

Zwar stiegen die Einnahmen der Kommunen im vergangenen Jahr demnach um mehr als vier Prozent. Die Zunahme fiel aber geringer aus als der westdeutsche Durchschnitt von nahezu sieben Prozent - und blieb auch unter der Steigerungsrate von mehr als fünf Prozent bei den Ausgaben. Allein die Sozialausgaben der Kommunen kletterten um elf Prozent.

Die kommunale Finanzsituation sei für das Land ein wichtiges Anliegen, erklärte Staatssekretär Stephan Weinberg (SPD) zu dem Bericht. Dabei gelte es, die großen Unterschiede zwischen den Kommunen in den Blick zu nehmen. Im vergangenen Jahr sei der kommunale Finanzierungssaldo «nahezu ausgeglichen» gewesen. Dies sei aufgrund von eigenen Konsolidierungserfolgen der Kommunen, mit Maßnahmen des Landes und durch ein starkes Engagement des Bundes möglich gewesen, sagte Weinberg und wies auf die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs und die Einrichtung des Kommunalen Entschuldungsfonds hin. «So sind die Zuweisungen des Landes an die Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2017 bis 2018 um 12,8 Prozent gestiegen.»

Allerdings sind die kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz unzufrieden mit dem Finanzausgleich. Städtetag, Städte- und Gemeindebund sowie der Landkreistag forderten in einer gemeinsamen Erklärung strukturelle Verbesserungen. Das Land müsse mindestens 300 Millionen Euro mehr in das System geben.

Das Land saniere sich auf Kosten der Kommunen, kritisierte die CDU-Landtagsabgeordnete Anke Beilstein. Es müsse endlich für eine langfristig ausreichende Finanzierung sorgen.

Für Lösungen zu einer Entschuldigung der Kommunen sprach sich auch der DGB aus. «Viele Kommunen stecken in einem Teufelskreis teurer Kredite und werden sich deshalb niemals aus eigener Kraft entschulden können», erklärte der Landesvorsitzende Dietmar Muscheid. «Wir steuern auf eine Situation zu, in der Kommunen die Aufgaben, die ihnen vom Bund und den Ländern übertragen wurden, aufgrund leerer Kassen nicht mehr erfüllen können.»

Die Bertelsmann-Stiftung erstellt die Studie zu den Kommunalfinanzen der Bundesländer alle zwei Jahre. Der Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz veröffentlicht seinen Kommunalbericht mit den Daten für das vergangene Jahr am 29. August.