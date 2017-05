Kommunen können auf zusätzliche Steuereinnahmen hoffen

Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). Foto: Andreas Arnold/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die Kreise, Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz können noch stärker als das Land von zusätzlichen Steuereinnahmen profitieren. In diesem Jahr würden 4,47 Milliarden Euro Einnahmen aus Steuern erwartet, das sei ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zu den Einnahmen im Vorjahr, teilte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Montag in Mainz mit.