An dem Aktionstag «Music not bombs!» nehmen zudem Veteranen der US-amerikanischen Friedensbewegung teil, die auf insgesamt 36 Jahre Gefängnisstrafen für Aktionen zivilen Ungehorsams zurückblicken. Sie sind den Angaben zufolge erstmals aus den USA in die Eifel gereist, um eine Woche lang in Büchel gegen Atomwaffen zu demonstrieren.

Insgesamt sollen sich die diesjährigen Protestaktionen vor dem Fliegerhorst von März bis zum 9. August hinziehen, dem Jahrestag des Abwurfs einer US-Atombombe auf die japanische Stadt Nagasaki.