«Völlig unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht: Ich werde nicht für den Bundestag kandidieren», sagte die saarländische Regierungschefin der Zeitung «Welt am Sonntag». «Ich will Ministerpräsidentin bleiben.» Im Saarland wird am 26. März ein neuer Landtag gewählt. Kramp-Karrenbauer regiert seit 2012 in einer Großen Koalition an der Saar. Sie will das schwarz-rote Bündnis möglichst fortsetzen.