Krankenhaus in Wadern wird bis Ende des Jahres geschlossen - Konsequenzen für Hermeskeiler Klinik offen

Die rund 180 Mitarbeiter sollten in anderen Einrichtungen der Unternehmensgruppe unterkommen. Auf betriebsbedingte Kündigungen solle möglichst verzichtet werden, hieß es in einer Mitteilung.

Mit der Schließung in Wadern verliert der vor gut einem Jahr entstandene Klinikverbund Hochwald-Saar einen von vier Standorten. Die verbleibenden Kliniken in Losheim am See (Kreis Merzig-Wadern), Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) und Lebach (Kreis Saarlouis) sollen weiterhin eng zusammenarbeiten. Das Leistungsspektrum des St. Josef Krankenhauses in Hermeskeil soll ausgeweitet werden.

Die Schließung der Klinik in Wadern sei für den Träger «sehr schmerzlich», hieß es weiter. Gleichwohl sei dieser Schritt angesichts der immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen insbesondere für kleinere Krankenhäuser unausweichlich.

Zur Unternehmensgruppe Marienhaus gehören unter anderem 20 Krankenhäuser, 29 Alten- und Pflegeheime sowie 9 Hospize in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen und dem Saarland. Die Marienhaus-Stiftung in Neuwied ist einer der größten christlichen Träger von sozialen Einrichtungen in Deutschland.