Kriegsgegner planen erneut Menschenkette in Ramstein

Zu der Kettenaktion am 9. September würden deutlich mehr als die 5000 Teilnehmer des vergangenen Jahres erwartet, sagte Reiner Braun vom Koordinierungskreis Kampagne Stopp Air Base Ramstein anlässlich der Programmvorstellung am Mittwoch in Berlin. Der Protest soll vom Ort Ramstein bis zur Air Base und von dort zu einem Denkmal für Opfer eines Flugzeugunglücks führen.

Es habe sich nichts daran geändert, dass die Air Base «die zentrale Relaisstation für die Drohneneinsätze» sei, begründete Braun die erneute Aktion. Dazu gehört auch ein Internationales Friedenscamp vom 3. bis zum 10. September, zum dem 1000 Gäste erwartet werden. Ein internationaler Kongress in Kaiserslautern soll sich um das Thema Militärbasen drehen, unter anderem auch um die Standorte Ramstein, Jagel (Schleswig-Holstein) und Büchel (Kreis Cochem-Zell). «Wir werden auch mit dem Camp für einen Tag für eine Blockadeaktion nach Büchel fahren», sagte Braun. Am 9. September soll es außerdem nachmittags ein Friedensfest in Kaiserslautern geben.

An einer Menschenkette im Juni 2016 hatten sich laut Braun etwa 5000 Demonstranten beteiligt. Die Polizei zählte rund 2000 Teilnehmer.