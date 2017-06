Krümel als Beweis: Polizei schnappt Backwarendiebe

(Ludwigshafen (dpa/lrs)) Brotkrümel und ein verlorenes Handy sind vier Dieben in Ludwigshafen zum Verhängnis geworden. Die jungen Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren schlichen sich am Dienstag an ein parkendes Lieferfahrzeug heran und klauten verschiedene Backwaren, wie die Polizei mitteilte.